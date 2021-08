Ammonta a circa 3 milioni di euro il finanziamento statale destinato al Comune di Rapallo in relazione ai contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Nell’elenco rientrano opere strategiche e rilevanti. Su tutte, il rifacimento della copertura del torrente San Francesco. Dei contributi previsti, 750 mila euro verranno impiegati per il completamento del secondo stralcio del primo lotto di lavori; un milione e 245 mila euro è invece la somma destinata al secondo lotto di lavori, che prenderanno il via nel mese di settembre.

«Grazie a questi contributi e ai pregressi finanziamenti di Regione Liguria, l’opera verrà completata senza ulteriori spese da parte del Comune di Rapallo – spiegano in una nota congiunta il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio – grazie al finanziamento statale, saranno a costo zero per le casse comunali anche altri interventi particolarmente importanti e attesi da anni. Un plauso agli uffici per la capacità di intercettare i contributi messi a disposizione dagli enti sovraordinati».

Il contributo statale permetterà di realizzare anche i lavori di consolidamento del ponte di San Massimo (250 mila euro), l’adeguamento dei sottopassi di via Rosselli e via Amendola (600 mila euro) e il rifacimento complessivo degli impianti delle scuole Giustiniani (500 mila euro).