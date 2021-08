Dall’1 al 30 settembre, per le famiglie con certificazione Isee in corso di validità pari o inferiore a 20 mila euro, sarà possibile richiedere l’agevolazione del 50% sulla tassa dei rifiuti per l’anno 2021.

Il Bando sarà reso pubblico sul sito istituzionale del comune di Rapallo da cui sarà possibile scaricare la necessaria modulistica. I moduli saranno inoltre reperibili presso la sede distaccata del Comune di Rapallo sita in P.zza Molfino 10, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e presso l’ufficio URP, sito in Piazza delle Nazioni 4, piano terra, dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle ore 12.00.

Sarà possibile presentare la domanda:

A mano, direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Rapallo di Piazza delle Nazioni 4, dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00);

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it;

inviata a mezzo raccomandata A.R.

«Questa agevolazione ribadisce l’attenzione della nostra amministrazione verso i concittadini che hanno subito gravi disagi e difficoltà a causa del perdurare della pandemia − commenta l’assessore al bilancio Antonella Aonzo − ringrazio per il grande lavoro svolto in questo senso gli uffici comunali presieduti da Antonio Manfredi».