Saranno il consorzio stabile Poliedro di Parma e la Mi.cos spa di Roma a completare il 1° lotto e a realizzare il secondo lotto di lavori di realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco a Rapallo per un investimento complessivo di 4.328.117,86 euro. Questo è quanto risultato dalla gara aperta e dalla determina dirigenziale del Comune di Rapallo resa esecutiva nella giornata di ieri.

Le due aziende, si legge in una nota del Comune di Rapallo, «si sono aggiudicate l’affidamento dei lavori grazie al pieno possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale con un ribasso sull’importo alla base di gara pari al 23,86%».

«Si tratta di una pratica complessa e altrettanto fondamentale per la sicurezza della nostra città – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio – prima del via dei lavori al termine della stagione turistica, organizzeremo un incontro con tutte le categorie e le attività commerciali coinvolte per condividere modalità e tempistiche degli interventi».