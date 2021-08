La giunta Peracchini su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria di bagni, impianto idrico e lavori accessori nella scuola dell’infanzia di via Puccini per un costo complessivo di 80 mila euro.

Il progetto prevede il rifacimento completo dei bagni dei bambini e del personale e delle linee di adduzione dell’acqua sanitaria, la sostituzione dei serramenti d’ingresso, l’applicazione di pellicole di sicurezza per i serramenti delle sezioni e la realizzazione di un nuovo pavimento nell’area comune.

«Attenzione massima verso le famiglie e i più piccoli con la riqualificazione della scuola dell’infanzia di via Puccini – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – dall’inizio della nostra Amministrazione gli investimenti sui plessi scolastici è stato straordinario e senza precedenti, basti ricordare gli oltre 6 milioni di euro per l’antisismica. Continuiamo con la manutenzione straordinaria, convinti che la scuola debba essere accogliente e a portata di tutti a trecentosessanta gradi».

«La scuola – dichiara l’Assessore Luca Piaggi – è al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale, molti sono stati gli interventi fatti in questi anni e continueremo in questo modo perché devono essere luoghi sicuri ed efficienti in cui i nostri bambini e ragazzi possano crescere e studiare nel migliore dei modi».