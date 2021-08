Sono chiusi i termini relativi alla presentazione delle domande per il contributo per sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione del Comune della Spezia.

Un misura varata dalla giunta Peracchini per un valore di circa mezzo milione di euro a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Sono 995 le richieste pervenute per accedere al contributo affitti da parte dei cittadini ed entro la metà di settembre sarà concluso l’iter procedurale per la verifica delle domande e sarà pubblicato l’elenco degli aventi diritto.

Tutte le informazioni saranno rese note attraverso il sito del Comune della Spezia e comunque ogni cittadino che avrà diritto al contributo sarà contattato personalmente e gli verrà comunicata l’entità del contributo.

Nel mese di settembre inoltre prenderanno il via anche le pratiche per il bando esenzione Tari.