Chiusura in rosso anche oggi per le Borse europee sotto la pressione di notizie negative come i dati deludenti di Cina e Usa nelle vndite al dettaglio, la stretta cinese sulle aziende tecnologiche e la crisi afghana. Solo Londra chiude in positivo (+0,38%), Parigi segna – 0,28%, Francoforte -0,02%, Madrid -0,65% il Ftse Mib di Milano -0,85%.

Lo spread Btp/Bund si è ampliato a 104 punti (+0,95%)

A Piazza Affari il maggior rialzo del Mib è di Diasorin (+2,7%), Stellantis (-2,72%) accusa il maggiore ribasso.

Sul mercato valutario, il dollaro beneficia della scarsa propensione al rischio e torna ad avvicinare quota 1,17 per un euro: il cambio euro/dollaro si attesta a 1,1714 da 1,1789. Dollaro/yen a 109,60 da 109,22. Euro/yen a 128,42 da 128,67.

Petrolio in recupero: 67,47 dollari al barile nella consegna settembre del Wti, 69,79 dollari al barile per il Brent ottobre.