La Liguria è in testa alle preferenze degli italiani che vorrebbero una seconda casa. Il dato emerge dall’ultimo sondaggio condotto da Casa.it sul rapporto tra le persone e la seconda casa.

In base all’analisi, l’87% degli intervistati sogna di avere una seconda casa, il 10% ne ha già una e di questi il 71% ne sogna addirittura un’altra.

Il 77% dei rispondenti vorrebbe la seconda casa al mare, il 12% la vorrebbe in montagna, il 5% la vorrebbe al lago, il 3% in campagna, il 2% in collina o in città.

La Liguria ottiene il 20% delle preferenze dagli intervistati, seguita da Toscana con il 10%, Campania con il 9%, Trentino-Alto Adige con l’8%, Puglia con il 6%, Sardegna e Marche con il 5%. Tra le località citate per la Liguria troviamo Portofino, Varazze, Cinque Terre, Camogli, Finale Ligure, Porto Venere.

Per quello che riguarda la distanza rispetto al luogo di residenza, il 41% degli intervistati vorrebbe la seconda casa tra i 50 e i 200 km. Per il 29% è indifferente, per il 14% dovrebbe essere tra i 10 i 50 km, per l’11% tra i 200 e i 500 km.

Una seconda casa con giardino e una bella vista è la soluzione più desiderata. Queste due caratteristiche raccolgono il 29% delle preferenze. A seguire quella con balcone o terrazzo (23%) e quella con una piscina (13%). Solo l’1% dichiara di volere una stanza per ospitare amici o parenti.

Il 18% la utilizzerebbe per tre mesi all’anno, il 16% per quattro, sei o dodici mesi, il 15% per due mesi. Il 41% delle persone che la vivrebbe tutto l’anno vorrebbe avere una bella vista, il 32% un balcone o terrazzo e il 27% il giardino. Mentre il 36% di chi la utilizzerebbe per tre mesi come caratteristica principale vorrebbe il giardino e il 32% il balcone o terrazzo.

Il 33% la userebbe per il relax, il 24% per le vacanze e il 21% per fuggire dalla routine. Chi vuole fuggire dalla routine preferisce utilizzare la casa dai 4 ai 6 mesi e come caratteristica vorrebbe il giardino (33%), e deve essere in una zona di mare (75%). Chi la utilizzerebbe per relax invece vorrebbe principalmente una bella vista (33%), e ci vivrebbe preferibilmente per tre mesi l’anno (27%). Chi la utilizza per vacanze la vivrebbe principalmente dai 2 ai 4 mesi e come caratteristica vorrebbe il giardino (32%).