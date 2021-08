Hitachi Rail ha concordato oggi l’acquisizione del business Ground Transportation Systems di Thales per un valore di 1,660 milioni di euro. Il prezzo finale di acquisto sarà determinato dopo i consueti adempimenti richiesti da una transazione di questo tipo. L’acquisizione dovrebbe essere perfezionata entro la fine dell’anno fiscale 2022, alle consuete condizioni comprese le autorizzazioni degli enti regolatori e antitrust.

Durante il processo si svolgeranno informative e consultazioni con i rappresentanti sindacali dei dipendenti sia di Thales che di Hitachi Rail, come previsto dalle vigenti normative di legge dei paesi coinvolti.

Gts, una divisione di Thales, è leader globale nei sistemi di segnalamento ferroviario e train control, sistemi di telecomunicazione e supervisione, soluzioni di fare collection. Nell’anno fiscale 2020, ha generato ricavi per 1.6 miliardi di euro; impiega oggi circa 9.000 dipendenti in 42 paesi e ha sedi legali in Germania, Francia e Canada.

Con quest’acquisizione Hitachi Rail intende rafforzare la propria crescita ampliando la portata globale del business dei sistemi di segnalamento, potenziando l’offerta di soluzioni turnkey in nuovi mercati in tutto il mondo.