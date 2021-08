Gismondi 1754, storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, sarà presente a “The Couture” Las Vegas (24-26 agosto 2021), la più prestigiosa rassegna a livello mondiale dedicata al mondo dei gioielli, dove presenterà in anteprima la nuova collezione “Clip”.

Si tratta di una nuova linea completa che comprenderà anelli, bracciali, collane e orecchini, che nasce in primis per cogliere la richiesta del mercato europeo di un prodotto di fascia intermedia, e si posizionerà in termini di valore economico tra le collezioni entry price e quelle più prestigiose del marchio. Il prezzo minimo partirà da circa 2.000 euro, con la possibilità per il cliente di personalizzare il “suo” modello su misura, come accade per ogni gioiello di Gismondi 1754.

La nuova collezione verrà presentata in tre varianti per il mercato wholesales a Las Vegas dal 24 al 26 agosto 2021 e, successivamente, a “Vicenzaoro” (10-14 settembre 2021), per poi essere disponibile nei negozi e nei concessionari di Gismondi 1754 in tutto il mondo a partire da ottobre.

Per Gismondi 1754 si tratta della seconda partecipazione al “The Couture” di Las Vegas, dove nel 2019 aveva vinto il premio “The People’s Choice” nella categoria “Haute Couture” con la collana della linea Essenza. Il pubblico americano ha fin da subito mostrato di apprezzare i gioielli Gismondi 1754, tanto che il mercato Usa è stato una delle prime tappe strategiche per l’espansione internazionale del Gruppo, che oggi è in grado presidiare il mercato a stelle e strisce dalla East alla West Coast attraverso una quindicina di concessionari e uffici di rappresentanza a Miami e New York.

I dati delle vendite del secondo trimestre 2021 confermano la centralità degli Usa nei piani di crescita di Gismondi 1754, che al 30 giugno 2021 rappresentano il 25% dei ricavi, con performance che stanno tornando a crescere velocemente nel canale wholesales, che nel 2Q 2021 sono state pari a euro 268.000 euro.

Massimo Gismondi, Ceo di Gismondi 1754, dichiara: «Per noi che ci consideriamo creatori di emozioni, il lancio di una nuova collezione è un momento speciale. Las Vegas in questo senso è il palcoscenico ideale, oltre che il più prestigioso al mondo, e il motivo di orgoglio deriva dal fatto che è il pubblico in primis a richiedere la nostra presenza. Il mercato Usa è per noi di grande avvenire sia per dimensione, che per potenzialità di business e, oltretutto, il pubblico americano è molto affezionato al nostro marchio. Con questa nuova collezione ci posizioniamo tra le nostre proposte entry pricing e quelle di maggior valore, con l’idea di andare a cogliere l’interesse e l’apprezzamento di una fascia intermedia di clientela più giovane con un prodotto “nuovo” e sempre personalizzabile, come ogni gioiello Gismondi 1754, qualsiasi sia il suo valore economico. Sono convinto che questa nuova linea Clip avrà particolare successo perché abbina la leggerezza tipica delle nostre ultime collezioni, alla raffinatezza e magnificenza delle nostre collezioni più prestigiose, con una propria originalità esclusiva».