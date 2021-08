Inaugurato stamattina alle 8 in via Rivarolo il secondo punto vendita dell’insegna Md a Genova.

L’organico di Genova è composto da 22 dipendenti neo assunti tutti residenti a Genova e con un’età media di 31 anni, nei ruoli di store manager, vice store manager, assistenti di punto vendita e addetti vendita.

Il punto vendita di Genova, sviluppato su una superficie di oltre 1.300 m2, di cui più dell’80% destinato all’offerta alimentare, è sorto su un’area dedicata ad attività commerciali dismesse da qualche anno. I lavori di ristrutturazione sono durati circa sei mesi.

Al taglio del nastro presenti il presidente di Md cavaliere Patrizio Podini, l’assessore allo Sviluppo economico e patrimonio del Comune di Genova Stefano Garassino e il consigliere delegato Stefano Anzalone.

Podini ha confermato la volontà di Md spa di continuare a investire su Genova e sulla Liguria in generale, come una delle aree di maggior interesse per i piani di sviluppo dell’insegna.

«Abbiamo già stanziato 50 milioni di euro destinati all’apertura di una decina di punti vendita Md in Regione – ha annunciato Podini al taglio del nastro – siamo felici di far sentire concretamente il nostro supporto a una città e a un’area nevralgica colpita duramente negli ultimi anni, e che merita di usufruire di servizi, prodotti e opportunità come quelli che portiamo in ogni località dove apriamo un punto vendita».

L’assessore Garassino commenta: «Saremo facilitatori per imprenditori e progetti seri«.

Il punto vendita ligure, che si rivolge a un’utenza potenziale di oltre 40.000 abitanti, si sviluppa su 6 corsie e 5 casse.