Genova, riapre l’ufficio postale di corso Martinetti

Riaperto oggi l’Ufficio Postale di Genova 41, in corso Martinetti 199/D, dopo una settimana di lavori per manutenzione straordinaria, che avevano comportato lo spostamento delle operatività nella sede di piazza Monastero. L’intervento ha reso più confortevole e funzionale l’ufficio, che ha così ripreso regolarmente tutte le attività, in ambito finanziario e postale.

A disposizione della clientela, inoltre, l’atm Postamat di ultima generazione, lo sportello automatico disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

L’Ufficio Postale di Genova 41 è aperto al pubblico nel consueto orario su 6 giorni, dalle 8,20 alle 13,35 da lunedì a venerdì, ed il sabato fino alle 12,35.