Il Comune di Genova, con un finanziamento dell’Istituto per il Credito Sportivo (Ics), nell’ambito del bando “Cultura Missione Comune 2021“, potrà riqualificare la facciata e gli ambienti interni di Galleria Mazzini. Lo si apprende dall’agenzia di stampa Radiocor, riportando una nota ufficiale.

L’importo è di oltre un milione di euro, il finanziamento ha una durata di 20 anni, e consentirà di apportare sostanziali migliorie alla struttura, pur mantenendo invariato l’assetto architettonico di Galleria Mazzini, come precisa la nota.

L’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, grazie ai nuovi prodotti dedicati al settore culturale e agli incentivi del Fondo per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, amplia in maniera significativa il ventaglio delle opportunità per questo settore, facilitando l’accesso al credito per interventi e iniziative che possano contribuire a valorizzare lo straordinario patrimonio culturale, rafforzandone il ruolo, l’utilità sociale e la dimensione economica nella società italiana.