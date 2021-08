Sono 1.777 gli interventi di riasfaltatura eseguiti da Aster sull’intero territorio genovese da gennaio a giugno 2021, di cui 330 solo nel mese di giugno.

I lavori sono stati portati a termine utilizzando tecniche differenti: attraverso il riempimento a freddo e a caldo, in base alla stagione e alla temperatura ambientale, tramite macchine a pressione per il livellamento e, per una parte, con la macchina “tappabuche” in test – che lavora con materiali appositi, stesi a caldo.

Si è proceduto a selezionare la tecnica di riparazione in base alla posizione delle buche, il periodo dell’anno e la loro gravità – e quindi la celerità necessaria di intervento – con l’obiettivo di garantirne la durata, soprattutto nelle vie nelle quali il traffico è maggiore.

Clicca qui per consultare il report completo