Ufficializzata la lista di “Essere Varazze”, con cui il gruppo che ha governato la città negli ultimi sette anni si ripresenterà alle ormai vicine elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

«Le forze moderate della città proseguono il cammino all’interno di “Essere Varazze” – dice il candidato sindaco Luigi Pierfederici – il nostro è un progetto ad ampio raggio, che si sta via via allargando, andando a dare casa a differenti sensibilità politiche e civiche della Città. Anche in questa tornata elettorale abbiamo ascoltato le richieste sollevate dal mondo moderato di entrare a far parte del progetto, accogliendo coloro che si sono dimostrati collaborativi e propositivi. La porta rimane aperta per chi intende portare idee ed il proprio contributo alla città, rimarranno invece sempre fuori gli atteggiamenti strumentali. Il centro del nostro progetto è sempre e prima di tutto la Città ed è questo il valore fondamentale su cui abbiamo sempre concordato tutti noi di Essere Varazze».

Il progetto “Essere Varazze” si ripropone ai cittadini in continuità con il governo di questi ultimi anni. Oltre ai componenti l’amministrazione uscente faranno parte della lista di “Essere Varazze” nuovi nomi.

Punto fermo di “Essere Varazze” rimane la Civicità, dichiarano in una nota.

Ecco i componenti della Lista di “Essere Varazze”:

Baccino Massimo, imprenditore edile, già assessore

Biggi Michela, architetto, consigliere comunale e vicepresidente del consiglio comunale in carica;

Calcagno Mariangela, insegnante in pensione, assessore in carica;

Callandrone Claudia, professoressa, consigliere comunale in carica;

Cerruti Vania, commerciante;

Cipollone Andrea, professore, consigliere comunale in carica;

De Felice Daniele, grafico pubblicitario;

Ferro Elisa, casalinga;

Gandolfo Andrea, avvocato;

Giusto Ambrogio, commerciante, assessore in carica;

Guido Andrea, professore;

Manna Laura, assicuratrice, già assessore, consigliere comunale e presidente del consiglio comunale in carica;

Patrone Francesco, dipendente della Provincia di Savona;

Piacentini Filippo, commerciante, già vicesindaco e assessore in carica;

Putignano Cesare, avvocato, consigliere comunale e capogruppo in carica;

Ratto Marilena, commerciante, consigliere comunale in carica.