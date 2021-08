Due ulteriori importanti riconoscimenti in ambito Esg (Environmental, social and governance) per Erg.

Iss Esg ha promosso Erg al rating A- (precedente B+), posizionando il Gruppo al primo posto del ranking mondiale nel settore “Electric Utilities”.

Science Based Target initiative (SBTi) ha approvato e certificato i target di riduzione delle emissioni riflessi nel Piano industriale 2021-2025.

Iss Esg, Società internazionale di Rating Esg, specializzata nel supportare investitori e aziende nel costruire una crescita sostenibile nel lungo termine, ha assegnato a Erg il Corporate Rating “A-“, posizionando il Gruppo al primo posto del settore “Electric Utilities”, che comprende 125 aziende a livello internazionale.

Iss attribuisce al Gruppo Erg il miglior punteggio, sulla base dell’ottima performance nelle aree ambientali, sociali e di governance. L’iniziativa Science Based Target stabilisce criteri scientifici per guidare le aziende nel percorso verso la riduzione delle proprie emissioni di gas serra a sostegno della lotta contro il cambiamento climatico e conta su partner come Carbon Disclosure Project (Cdp), World Resources Institute (Wri), World Wide Fund for Nature (Wwf) e United Nations Global Compact (Ungc).

La riduzione delle emissioni Ghg di Gruppo, che è stata convalidata da Sbti, è in linea con il livello di decarbonizzazione richiesto per mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C.

L’impegno di Erg è focalizzato a: ridurre le emissioni di Scope 1 e 2 del 45% entro il 2025 rispetto al 2020; aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili dal 94% del 2020 al 96% nel 2025.