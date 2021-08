Erg ha concluso oggi, attraverso la propria partecipata Erg Power Generation spa, un accordo con Isab (Gruppo Lukoil) per la modifica ed estensione al 2032 del vigente contratto di fornitura dell’intero fabbisogno energetico della raffineria Isab di Priolo Gargallo, il cui termine era previsto al 31 marzo 2025.

L’impianto Ccgt di Erg fornirà su base annua un quantitativo di circa 150 GWh di energia elettrica e circa un milione di tonnellate di vapore a ISAB, principale consumatore del sito di Priolo. L’impianto termoelettrico Ccgt di Erg Power, entrato in esercizio nel 2010 e collocato all’interno del sito industriale multi-societario di Priolo-Melilli (SR), è costituito da una centrale a ciclo combinato (Ccgt) a basso impatto ambientale e ad alta efficienza alimentata a gas naturale, con una potenza installata di 480 MW e una produzione stimata annua di circa 2.5-3.0 TWh.

Grazie a importanti investimenti di revamping in via di finalizzazione al sistema vapore di uno dei due moduli, l’impianto potrà ricevere titoli di efficienza energetica grazie alla sua produzione “cogenerativa ad alto rendimento” a partire dalla fine del 2021, quando è attesa l’energizzazione della nuova turbina a vapore.

L’estensione del contratto comporta l’impegno di fornitura da parte del Ccgt, con modalità più efficienti e flessibili, dell’intero consumo di energia elettrica e vapore della raffineria Isab.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg ha commentato: «L’accordo firmato oggi, oltre a confermare le ormai consolidate relazioni con Isab, è di particolare rilevanza poiché ci consente di stabilizzare i flussi di cassa dell’impianto nel lungo periodo, garantendo al contempo la sostenibilità dell’investimento per la cogeneratività e la fornitura di energia ad Isab in modo più efficiente e flessibile ottimizzando l’operatività della Raffineria. È anche un segnale positivo di continuità per il sito di Priolo, polo energetico strategico».