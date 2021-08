Presentata questa mattina la lista Vivere Diano, candidata alle elezioni amministrative di Diano Marina del 3-4 ottobre a sostegno di Cristiano Za Garibaldi Sindaco.

«Ho selezionato la squadra che ritengo più forte – dichiara Cristiano Za Garibaldi – cercando di bilanciare le competenze professionali e quelle in campo amministrativo. Penso ci siano i presupposti per avere soddisfazioni importanti e dare un grande contributo amministrativo alla città. L’età media dei candidati della lista Vivere Diano è di 47 anni. Tutti i candidati sono animati da un profondo amore per Diano Marina e motivati da una forte speranza di miglioramento. Voglio ringraziarli per aver accettato la candidatura e insieme a loro voglio ringraziare anche tutti coloro che non sono entrati a far parte della lista Vivere Diano, pur avendo partecipato ai moltissimi incontri preliminari e preparatori. Avrei voluto inserirli tutti, ma ho dovuto selezionare i candidati anche in base alle esperienze professionali e alle competenze, in modo da avere una squadra eterogenea e completa al mio fianco».

Lista dei Candidati

-Dario Attardo

-Francesco Bregolin

-Veronica Brunazzi

-Davide Carpano

-Alessandro Clemenzi

-Barbara Feltrin

-Gianluca Gramondo

-Bruno Manitta

-Sabrina Messico

-Ennio Pelazza

-Luca Spandre

-Valentina Zeccola

Presentazione dei candidati:

Dario Attardo, 41 anni, titolare di una profumeria in centro a Diano Marina. Nato e cresciuto a Diano Marina da genitori commercianti, è anche titolare di una licenza come venditore ambulante di profumi.

Francesco Bregolin, 42 anni, consulente ambientale. Coordinatore per Fratelli d’Italia nel Golfo Dianese.

Veronica Brunazzi, 32 anni, titolare di erboristeria. È consigliere comunale uscente con delega a sport, anagrafe, informatizzazione e politiche giovanili e presidente della Commissione toponomastica.

Davide Carpano, 49 anni, avvocato civilista, esercita la professione legale a Imperia. Riveste la carica di consigliere comunale a Diano Marina dal 2011.

Alessandro Clemenzi, 56 anni, geometra. Nato e cresciuto a Imperia, professionalmente è cresciuto nel settore Lavori pubblici dei Comuni di Bordighera, Taggia e Diano Marina per circa 20 anni, scegliendo poi di svolgere la libera professione. Oggi è membro del Consiglio di disciplina in sede al collegio provinciale geometri.

Barbara Feltrin, 49 anni, avvocato titolare di studio legale. Vive a Diano Marina, dove negli ultimi cinque anni ha ricoperto la carica di assessore con delega all’ambiente, al demanio, al commercio e trasporti e agli affari legali.

Gianluca Gramondo, 38 anni, educatore socio-psico-pedagogico. Nato e cresciuto a Diano Marina, è impegnato da anni come volontario in diverse associazioni che organizzano manifestazioni culturali e folkloristiche.

Bruno Manitta, 70 anni, pensionato. Consigliere uscente con deleghe a rapporti con le frazioni e agricoltura, ha ricoperto le cariche di assessore e consigliere dal 2001 al 2021. Nato e cresciuto nella Diano Marina degli anni ’70, già titolare di stabilimento balneare, oggi si dedica soprattutto al suo orto e alle sue olive. In passato è stato anche autista di autobus Gran Turismo e di mezzi pesanti autoarticolati. Per 26 anni è stato collaboratore amministrativo presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Imperia.

Sabrina Messico, 46 anni. Dopo la laurea in Scienze della Formazione, si dedica alla collaborazione professionale presso vari enti di formazione professionale e Centri per l’impiego della Provincia di Imperia. Dal 2009 conduce col marito Danilo Pissarello la Torrefazione Caffè il Chicco, occupandosi della gestione contabile, del punto vendita e del bar Chicco d’arancio siti in corso Roma a Diano Marina. È socia del bar Bacan di Imperia dal 2018.

Ennio Pelazza, 69 anni, consigliere uscente con deleghe a servizi sociali, cultura, istruzione, asilo nido, università e sanità. Presidente del Consiglio Comunale della città. Membro del Direttivo Federsanità Anci Liguria, è laureato in Medicina veterinaria e fa parte del Dipartimento di prevenzione dell’Asl1 Imperiese come Direttore della Struttura Complessa Sanità Animale.

Luca Spandre, 53 anni piemontese di nascita, si trasferisce in giovane età a Diano Marina. Diplomato in Lingue, gestisce con la famiglia un albergo in zona Sant’Anna.

Valentina Zeccola, 22 anni, diplomata in Relazioni internazionali per il Marketing e laureanda in Giurisprudenza, ramo in cui sta ultimando il suo percorso di studi con grande interesse soprattutto per l’ambito penale e criminale. È impegnata nel sociale come volontaria presso la Croce Rossa di Diano Marina e lavora nel settore turistico durante la stagione estiva.