Il più grande è Savona, capoluogo di provincia, gli altri non superano i 15 mila abitanti, per cui solo per la città della Torretta si applicherà il sistema elettorale maggioritario a doppio turno (eventuale ballottaggio il 17-18 ottobre). Sono 52 su 234 i Comuni liguri che andranno al voto il prossimo 3-4 ottobre (il 22,2%).

La data insolita è legata al perdurare della pandemia.

Con il rinnovo della giunta e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario si applicheranno le norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali che prevedono la riduzione del numero di consiglieri e degli assessori comunali.

Andando a vedere la divisione per provincia, sono 21 i Comuni di quella di Imperia chiamati alle urne: Apricale, Armo, Aurigo, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castel Vittorio, Chiusavecchia, Cipressa (sopra i mille abitanti), Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello (sopra i mille abitanti), Diano Marina (sopra i 5 mila abitanti), Lucinasco, Pompeiana, Prelà, Rezzo, Seborga, Terzorio e Villa Faraldi.

Quattordici i Comuni della provincia di Savona che rinnoveranno il consiglio comunale: oltre a Savona ecco Balestrino, Bergeggi (sopra i mille abitanti), Borgio Verezzi (sopra i mille abitanti), Calice Ligure (sopra i mille abitanti), Castelbianco, Loano (sopra i 10 mila abitanti), Nasino, Spotorno (sopra i tremila abitanti), Stella (sopra i tremila abitanti), Stellanello, Testico, Tovo San Giacomo (sopra i mille abitanti), Varazze (sopra i diecimila abitanti).

Dieci quelli della Città Metropolitana di Genova: Bogliasco (sopra i tremila abitanti), Casarza Ligure (sopra i cinquemila abitanti), Favale di Malvaro, Masone (sopra i tremila abitanti), Orero, Portofino, Propata, Rondanina, Sant’Olcese (sopra i cinquemila abitanti), Valbrevenna.

Sono invece sette i Comuni al voto in provincia della Spezia: Ameglia (sopra i tremila abitanti), Beverino (sopra i mille abitanti), Borghetto di Vara (sopra i mille abitanti), Brugnato (sopra i mille abitanti), Riomaggiore (sopra i mille abitanti), Santo Stefano di Magra (sopra i cinquemila abitanti) e Zignago.

Masone, Sant’Olcese, Bergeggi, Nasino e Varazze rinnovano il consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.

Tutte le informazioni per i candidati sono contenute nel documento del ministero dell’Interno che alleghiamo: Elezioni amministrative 2021

Il documento evidenzia anche quante devono essere le candidature in lista