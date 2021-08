EdiliziAcrobatica spa ricerca per l’organico dell’headquarter con sede a Genova una figura di responsabile amministrativo che si occuperà dell’organizzazione, della supervisione e del coordinamento di tutti i processi amministrativi e contabili della società.

La persona sarà coinvolta nelle seguenti attività:

supervisione di tutto il processo contabile e amministrativo fino alla chiusura del bilancio consolidato, assicurandone la correttezza formale e sostanziale;

controllo del ciclo di contabilità generale e scritture di assestamento per la corretta elaborazione dei bilanci annuali e semestrali;

assicurare la correttezza delle scritture contabili del ciclo attivo e passivo;

riconciliazioni conti patrimoniali a bilancio per tutte le società del gruppo;

gestione dei libri sociali delle società del gruppo;

dichiarazioni fiscali nel rispetto delle scadenze;

gestione dei rapporti con consulenti esterni per gli adempimenti di natura fiscale e legale;

supervisione del team di lavoro:

Requisiti:

solida esperienza, di almeno 5 anni, nel ruolo di responsabile amministrativo all’interno di importanti realtà;

ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare dell’applicativo excel;

capacità di leadership; problem solving;

capacità di adattamento e di performance sotto importanti carichi di lavoro;

ottime qualità relazionali e di comunicazione;

inglese fluente.

La conoscenza dell’Erp Oracle e della lingua francese costituiscono titolo preferenziale.

Offriamo:

Importante opportunità di carriera in un’azienda internazionale, all’interno di un gruppo giovane, dinamico e in fortissima crescita nel contesto europeo. La retribuzione e l’inquadramento verranno commisurati all’effettiva esperienza del candidato.

Sede di lavoro: Genova.

L’inserzione è stata pubblicata in LinkedIn il giorno 22-04-2021. Per maggiori informazioni e per candidarsi vedi qui