86 milioni di euro per l’edilizia ligure, assegnati nel giro di pochi giorni: dopo i 51 milioni arrivati attraverso il bando “Qualità dell’abitare”, ieri sono stati assegnati altri 35 milioni di euro per la riqualificazione delle case popolari.

«Una cifra enorme, mai arrivata prima in Liguria – ha spiegato l’assessore all’Edilizia Marco Scajola – I fondi non sono l’obiettivo finale, ma l’inizio di un percorso che intraprendiamo insieme al territorio, per realizzare interventi importanti e molto attesi. Il lavoro in sinergia proseguirà nel prossimo periodo con opere che andranno incontro alle reali esigenze dei cittadini».

«Tutti i progetti sono partiti da uno studio delle necessità delle persone che vivono il territorio – ha detto ancora Scajola – per una Liguria più bella, più vivibile, più rispettosa dell’ambiente, e che pone grande attenzione alle fasce più deboli della popolazione: interventi che sono ancor più fondamentali in questo periodo difficile e che possono rappresentare il simbolo della ripartenza della Liguria».