Tra i 22 mila posti previsti dal ministero per l’abilitazione dei docenti al sostegno solo 160 sono quelli destinati alla Liguria, il numero più basso d’Italia.

Davanti alla nostra regione anche Molise con 400 posti, la Sardegna con 450, ben lontana la Calabria con 1.880 posti.

Lo rende noto la Cgil Liguria.

L’Università di Genova ha pubblicato il bando che prevede 170 posti per l’abilitazione: 20 per la scuola dell’infanzia, 40 per la primaria, 50 per le scuole medie e 60 per le superiori.

«Numeri lontanissimi dal bisogno reale delle scuole liguri – spiega Claudio Croci, segretario generale Flc Cgil Liguria – Oltre ai 2.200 docenti di sostegno previsti dall’ufficio scolastico regionale sono arrivare altre duemila richieste aggiuntive (deroghe) dagli istituti genovesi e 384 dal resto della regione. A settembre serviranno complessivamente 3.699 insegnanti di sostegno, sarà impossibile garantire un’assistenza qualificata agli alunni fragili».