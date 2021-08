Alle quattro borse di studio offerte da Softjam, Gruppo Sigla, Sababa Security e Rina consulting si aggiungono quest’anno altre otto borse offerte da Leonardo, platinum sponsor del master in Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection dell’Università di Genova.

Salgono così a 12 le borse di studio finanziate dalle aziende sponsor che permetteranno a giovani neolaureati di partecipare gratuitamente alla quarta edizione del master. È previsto inoltre un contributo di 4 mila euro per inoccupati offerto dal comitato di gestione del master.

Un’occasione unica per rendere accessibile a tutti un percorso di formazione avanzata di altissimo livello, con un placement del 100% e che ha un valore di mercato di oltre 6 mila euro.

Il master è promosso dal Dipartimento di informatica, biongegneria, robotica e ingegneria dei sistemi dell’Università di Genova, è supportato dal organizzato dal Cybersecurity National Laboratory del Cini, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica ed è svolto in collaborazione con il Centro di Competenza per la sicurezza e l’ottimizzazione delle infrastrutture strategiche Start 4.0.

Un progetto importante su cui scommettono anche le oltre 25 aziende partner, offrendo stage, docenze e interventi specialistici.

Le aziende lavorano da tempo in sinergia con i docenti UniGe del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi e del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni su questo master, giunto alla IV edizione con ottimi risultati in termini di soddisfazione e di placement: i partecipanti vengono spesso assunti dalle aziende anche prima del termine del percorso di formazione.

«Un master di II livello, d’eccellenza, come se ne trovano pochi in Italia − dichiara Alessio Merlo, docente UniGe di Sistemi di elaborazione delle informazioni e direttore del master − una formazione specialistica che consente un ingresso privilegiato per i nostri giovani neolaureati nel mondo del lavoro nell’ambito della cybersecurity. Abbiamo costruito un programma completo, grazie anche al contributo di moltissime componenti aziendali che vanno a completare le qualificate docenze universitarie. Una sinergia con il mondo aziendale che si completa con lo stage, garantito a tutti i partecipanti grazie anche alle numerose e diverse partnership».

Il master forma esperti nella progettazione e gestione dei sistemi basati sull’Information and communications technology (Ict) e di cybersecurity (mobile, web, cloud, scada) preposti alla tutela della sicurezza e alla protezione del patrimonio informativo e architetturale di un’azienda, una infrastruttura critica o un’organizzazione. Il master offre due diverse specializzazioni: Cyber Defence of IT/OT System e GRC for Critical Infrastructure Protection and the Enterprise.

Inoltre, ancora per quest’anno, le lezioni saranno completamente online, in modo da poter essere fruite da tutto il territorio nazionale.

I dipendenti pubblici possono partecipare gratuitamente al master grazie a 5 borse di studio Inps, completando il proprio percorso formativo e portando alla propria amministrazione competenze specialistiche.

Le candidature al master per i laureati magistrali sono aperte fino al 3 settembre 2021. I professionisti possono iscriversi ai singoli moduli o all’equivalente corso di perfezionamento, sempre entro il 3 settembre.

La brochure, le informazioni di dettaglio e tutti i requisiti per ottenere le borse di studio sono disponibili sul sito perform.unige.it.