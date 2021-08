Nasce la nuova mappa dei percorsi pedonali e dei sentieri del comprensorio chiavarese destinati a escursionisti, sportivi e famiglie.

“Crêuze di Chiavari” raccoglie dodici itinerari per riscoprire un patrimonio costituito da antiche vie che serpeggiano tra fasce terrazzate e boschi, per riscoprire i segreti della collina e della vita contadina, fatta di opere di gestione dell’acqua e di contenimento della terra, di mulini e frantoi per la macina di olive e grano, nonché di irte crêuze. Ma anche di chiese e cappelle che dominano gli eccezionali panorami e conservano opere d’arte tra le più importanti del circondario. Per ciascun percorso sono indicati il grado di difficoltà, le caratteristiche del sentiero, i punti panoramici e di interesse. Un’apposita segnaletica è stata installata sul territorio, insieme a specifici segnavia, per guidare e fornire indicazioni ai fruitori.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Comune di Chiavari e un gruppo di esperti appassionati, è il punto d’arrivo di alcuni mesi di lavoro svolto tra mappatura, rilievo gps di nuovi percorsi su traccia storica, creazione e stampa della cartellonistica. Diverse le norme di comportamento da rispettare, dal divieto di accendere fuochi e abbandonare rifiuti, allo stop ai veicoli a motore e al campeggio.

Allo Iat è disponibile gratuitamente la mappa cartacea, mentre su chiavariturismo.it, nella sezione “Natura e Percorsi” e “Crêuze di Chiavari”, è possibile scaricare la versione online e trovare il link diretto a Google Maps.

Itinerario 1 – Crêuze di Rì

Itinerario 2 – Giro delle Cinque Torri

Itinerario 3 – Variante al giro delle Cinque Torri fino al Curlo

Itinerario 4 – Crêuze di San Pier di Canne – Curlo

Itinerario 5 – Anello del monte del Telegrafo

Itinerario 6 – Cammino per Montallegro, fino all’Anchetta

Itinerario 7 – Variante per Montallegro (percorso storico fino

all’Anchetta)

Itinerario 8 – Anello delle Tre Frazioni (Maxena – Sanguineto – Campodonico)

Itinerario 9 – Anello delle Maxee

Itinerario 10 – Anello delle Grazie

Itinerario 11 – Sentiero per l’Anchetta via Madonnetta

Itinerario 12 – Passo dei Mattoni