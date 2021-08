«Anche a Ferragosto le vaccinazioni in Liguria non si sono fermate e in tutta la regione sono state oltre 1300 le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino. Il mio grazie va dunque ai professionisti che hanno lavorato senza sosta, consentendo di raggiungere ancor una volta un ottimo risultato. Grazie anche ai cittadini che in una giornata di festa e soleggiata hanno comunque colto questa opportunità e hanno deciso di fare il vaccino». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando il numero di vaccinazioni eseguite sul territorio nella giornata di Ferragosto.

Per la precisione sono stati sono state 1.385 le vaccinazioni effettuate.

Nella Asl 1 l’open day si è svolto presso l’hub di Taggia dalle 9 alle 12 dove sono state eseguite 294 vaccinazioni. Nella Asl 2 l’open night si è svolto al Palacrociere di Savona dalle 20 alle 23 con 283 vaccinati di cui 37 minorenni e anche nei centri di Alassio e Cairo, dove sono state effettuate rispettivamente 77 e 50 vaccinazioni. Nella Asl 4 del Tigullio l’Open night si è svolto presso l’Auditorium San Francesco dove sono state eseguite 277 vaccinazioni Nella Asl 5 Spezzina nell’hub ex Fitram sono state eseguite 404 vaccinazioni di cui 40 senza prenotazione.

«Oggi – ha aggiunto Toti – continueranno le vaccinazioni su prenotazione in tutte le Asl compresa la Asl 3. Nello specifico all’hub della Sala Chiamata del Porto, del Teatro della Gioventù e, con la linea dedicata per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, all’hub di San Benigno. Inoltre nei prossimi giorni sono previsti altri Open Day nelle giornate del 18, 20, 23, 25 e 27 agosto».