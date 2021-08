Costa Crociere offre 120 nuove opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi battenti bandiera italiana. Le selezioni dei candidati avverranno nel corso di due giornate di recruiting day, in programma l’1 e 2 settembre, organizzate dalla compagnia italiana insieme a LavoroTurismo.it, sito ddi ricerca e offerta di lavoro nel settore del turismo.

Le figure ricercate appartengono all’area ospitalità delle navi: animatore, aiuto cuoco, pasticcere, casaro, receptionist, fotografo, istruttore sportivo, addetto alle escursioni, croupier, babysitter.

Le persone interessate possono inviare la loro candidatura a LavoroTurismo.it tramite questo link, dove sono disponibili anche informazioni aggiuntive su ogni profilo. I requisiti richiesti, come esperienza, titoli di studio, competenze, variano a seconda dei profili, ma per tutti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e precedenti esperienze nel ruolo per il quale ci si candida.

Il processo di recruiting si svolgerà in cinque fasi. Dopo la registrazione online, per la quale è necessario allegare il proprio curriculum vitae, lo staff di LavoroTurismo.it esaminerà i profili inviati ed effettuerà una prima selezione. Per i profili considerati idonei è previsto un video colloquio con un recruiter di LavoroTurismo.it, a cui seguiranno test linguistici da svolgere online. L’ultima fase è quella dell’incontro in video collegamento con i recruiter di Costa Crociere, che avverrà nel corso dei recruting day dell’1 e 2 settembre.

Le nuove assunzioni che verranno effettuate tramite i recruting day andranno a sostenere il programma di rientro in servizio graduale delle navi della flotta Costa. Per tutta l’estate 2021 la compagnia italiana opererà con quattro navi, di cui due nel Mediterraneo occidentale, Costa Smeralda e Costa Firenze, e due nel Mediterraneo orientale, Costa Luminosa e Costa Deliziosa, tutte con partenze dall’Italia. Da fine settembre in avanti è prevista la ripartenza progressiva di ulteriori navi della flotta.