Dieci assunzioni stagionali per la Lavanderia San Giorgio di Colombano Certenoli, in val Fontana buona. Una nuova vita per l’azienda, legata al turismo e alla ristorazione, che lo scorso febbraio era fallita e aveva rischiato la chiusura.

Dopo mesi di cassa integrazione e le difficoltà legate al Covid, con l’arrivo della nuova proprietà tutti i dipendenti hanno ripreso servizio a tempo pieno.

«La cassa integrazione si è conclusa il 30 giugno, ai 50 dipendenti si sono aggiunti una decina di assunzioni stagionali – spiega Massimiliano Chiolo, coordinatore regionale Filctem Cgil Liguria –. Il 90% dei lavoratori sono donne che si sono sempre rimboccate le maniche, anche in questi mesi complicati. Questa vicenda racconta come l’unione e la pervicacia dei lavoratori, insieme alla Cgil, ha permesso di salvare un’attività fondamentale per l’economia della val Fontanabuona . Nessuno ha perso il lavoro e la nuova proprietà ha intenzione di investire».