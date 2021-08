Sul sito istituzionale di Città Metropolitana di Genova, è operativo dal 27 agosto 2021 il nuovo servizio dedicato alle ordinanze di viabilità sulle strade provinciali del territorio.

«Non è una novità che sul sito appaiano le notizie relative a chiusure od aperture che interessano le nostre strade provinciali – dichiara Franco Senarega, consigliere delegato alla viabilità, durante la presentazione del sistema – ma oggi la vera innovazione è che gli avvisi appariranno in tempo reale contestualmente al loro invio agli organismi predisposti al controllo del traffico ed alla sicurezza, e saranno anche corredati di riferimenti georeferenziati su una mappa dinamica dedicata”

Il sistema è stato sviluppato interamente dal servizio Sistemi Informativi dell’Ente metropolitano, a costo zero, utilizzando strumenti open source e innovativi come ad esempio, per quanto riguarda le cartine con l’indicazione delle chilometriche, Leaflet un motore gratuito e leggerissimo dedicato alla gestione di mappe interattive, ideale per l’uso in mobilità, e su cui l’intero sito è recentemente migrato per tutte quelle necessità legate alla rappresentazione cartografica.

«Non stiamo parlando – puntualizza Senarega – solamente di avvisi di chiusura o apertura di tratti delle provinciali ma anche di informazioni relative a limiti di peso o regolamentazione di velocità su tali direttrici, senza dimenticare che in questa nuova visualizzazione saranno presenti anche quelle informazioni incluse in ordinanze di breve durata, ovvero destinate alla gestione della viabilità modificata a seguito di eventi programmati per la durata di poche ore, come gare sportive, fiere o manifestazioni civili e religiose, fino ad oggi non visibili».

Il nuovo sistema è frutto di una sinergia tra la direzione Territorio e Mobilità che grazie al servizio amministrazione Territorio e trasporti provvede ad alimentare la banca dati relativa alle ordinanze sulle strade provinciali accompagnata dagli aggiornamenti delle coordinate geografiche interessate dagli interventi, e il servizio Sviluppo economico e Sistemi informativi che ha sviluppato il nuovo sistema e sta continuando a migliorarlo, a breve sarà introdotta la possibilità di evidenziare le ultime ordinanze inserite cronologicamente ed è allo studio il rilancio di tali notizie su un canale Telegram dedicato, per consentire agli utenti in movimento la ricezione degli avvisi più urgenti relativi a strade provinciali, direttamente sullo smartphone.

Per accedere al servizio dalla home page del sito della Città Metropolitana di Genova è sufficiente selezionare la voce “Ordinanze di regolamentazione del traffico” nel box Strade provinciali e si raggiungerà subito la mappa riepilogativa.