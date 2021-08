Sopralluogo del primo cittadino di Chiavari Marco Di Capua e del consigliere David Cesaretti, insieme all’architetto incaricato Spinetto, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso presso l’area pubblica in fase di riqualificazione in via Parma, all’altezza del campo sportivo Daneri.

«Sono state completate gran parte delle opere previste nel progetto per la realizzazione di un campo polifunzionale da calcio e basket per i ragazzi e il rinnovo del verde a disposizione della cittadinanza» spiega il sindaco Marco Di Capua.

«Terminato il marciapiede all’ingresso con la creazione di una funzionale rampa di accesso – aggiunge il consigliere con delega allo Sport David Cesaretti – è stato predisposto un sistema di canalizzazione per permettere lo smaltimento dell’acqua piovana, ripristinate le condizioni di sicurezza del muretto presente su tutto il perimetro e posata nuova specifica pavimentazione per l’area verde. Gli interventi previsti per ultimare i lavori prevedono il completamento del campo, con relativi canestri e porte, l’installazione di una recinzione esterna, nuove panchine, una fontanella per l’acqua potabile e la predisposizione di impianto di irrigazione per il mantenimento del verde. Valorizziamo gli spazi a disposizione degli abitanti in tutti i quartieri della nostra città, la rinnovata piazzetta di via Parma tornerà ad ospitare grandi e piccini all’insegna dello sport e del divertimento».