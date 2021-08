Riqualificazione della scuola primaria “Umberto I” di Sampierdicanne. Il comune di Chiavari ottiene un finanziamento dal Ministero dell’Istruzione, per interventi di edilizia scolastica compresi nella programmazione 2018-20, pari a 1.085.000 euro.

«L’ennesimo contributo a fondo perduto per strutture scolastiche più sicure, moderne e funzionali – dichiara Marco Di Capua, sindaco di Chiavari –. Un ottimo risultato di cui sono molto soddisfatto che ci permetterà di provvedere all’efficientamento energetico, all’adeguamento sismico, alla riqualificazione degli impianti e all’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola presente nel quartiere di Sampierdicanne».

«Parteciperemo come Comune – annuncia il sindaco – con 615 mila euro alla realizzazione del progetto di cui abbiamo già la progettazione esecutiva, approvata dalla Soprintendenza. Inoltre, arriveranno a Chiavari, questa volta da Città Metropolitana, circa 800.000 euro per la sistemazione dell’istituto Caboto. L’ennesimo finanziamento che va a sommarsi agli altri interventi già messi in campo per le scuole cittadine, per un totale di 5 milioni di euro».