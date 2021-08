Anche quest’anno è a disposizione degli alunni residenti a Chiavari, frequentanti le scuole presenti sul territorio del Comune e di età inferiore ai sedici anni, un servizio di trasporto scolastico a tariffa agevolata per il percorso casa-scuola e ritorno.

Per ottenere la tessera a tariffa agevolata è necessario compilare la domanda, scaricabile dal sito del Comune, corredata da una foto formato tessera dell’alunno, una fotocopia del documento di identità del richiedente (genitore/genitore affidatario/tutore) e dichiarazione Isee (pari o inferiore a 3.100 euro per poter usufruire dell’agevolazione).

I moduli dovranno essere presentati all’ufficio protocollo del Comune, in piazza N.S dell’Orto 1, dal 23 agosto al 17 settembre 2021. Non saranno accolte le richieste presentate oltre le date stabilite.

La tessera potrà essere ritirata tramite l’esibizione della fattura di pagamento (che verrà inviata all’indirizzo e-mail dichiarato nel modulo), a seguito della convocazione da parte degli uffici competenti.

«Una modalità di contribuzione pubblica destinata alle famiglie che rientrano nei parametri indicati. A breve verranno definite insieme alla Prefettura le modalità di trasporto per gli studenti delle scuole superiori − spiega l’assessore all’istruzione Fiammetta Maggio – gli incontri online per l’organizzazione e per il miglioramento degli orari sono iniziati il mese scorso; purtroppo la pandemia non ci ha completamente abbandonato ed è prudenziale, ed opportuno, prevedere la necessità di utilizzo di scaglionamenti del trasporto».