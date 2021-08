Riprendono a settembre i webinar formativi per le imprese di Imperia, La Spezia e Savona organizzati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite il proprio ufficio Pid (Punto impresa digitale) per aiutare aziende e lavoratori a migliorare competenze digitali e presenza sul web. I seminari, che rientrano nel progetto “Eccellenze in digitale”, iniziativa di Unioncamere supportata da Google, sono a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare sul sito dell’ente camerale.

«I webinar proposti da marzo a luglio – commenta il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi – hanno avuto un forte seguito da parte delle imprese, segno dell’efficacia delle nostre iniziative di sostegno alla digitalizzazione, tra le quali l’erogazione di voucher. Non a caso, prosegue, l’attività del Pid si è fortemente implementata nei periodi di lockdown quando le imprese locali, soprattutto le piccole, hanno cercato supporto per trovare o potenziare strumenti tecnologici per la vendita. A settembre ripartiamo quindi con un calendario molto puntuale per approfondire ancor di più tecniche e strategie di azione sul web».

I quattro appuntamenti di settembre, tutti dalle 10.30 alle 12.30 e tenuti da esperti digitali, sono i seguenti: “Rimanere sempre in contatto con i propri clienti: tool di messaggistica e ChatBot” (mercoledì 8 settembre); “Metodologie di project management consolidate al servizio delle Pmi” (mercoledì 15 settembre); “Prendere decisioni, definire strategie efficaci e ottimizzare gli investimenti con l’uso dei dati: l’approccio data driven” (giovedì 23 settembre); “Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: Seo e Content strategy con focus su strategie local e temi di valore in risposta al Covid” (giovedì 30 settembre).

Per iscriversi ai webinar, il form da compilare si trova qui.