Avvio poco mosso per le Borse europee, con Parigi +0,07%, Londra -0,08%, Francoforte -0,07%, Madrid -0,02%. Milano in rialzo frazionale, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,08%. In Asia chiude in rialzo Tokyo (+0,24%).

A Piazza Affari si distingue Prysmian (+1,16%), salgono anche A2A (+0,99%) e Diasorin (+0,88%). In ribasso i bancari: Banco Bpm (-0,87%), Bper (-0,78%). Giù anche Unipol (-0,71%).

I cambi: l’euro passa di mano a 1,1740 dollari (1,1737 ieri sera a New York).

Quotazioni del petrolio in recupero dopo i netti cali delle ultime sedute sulla scorta dei rinnovati timori per la pandemia. Il greggio Wti sale dell’1,19% a 67,19 dollari al barile mentre il Brent segna +0,96% a 69,70 dollari al barile.

Lo spread Btp/Bund si attesta sui 105 punti (-0,09%) intorno alle 9,30.