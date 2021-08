La Borsa di Milano ha chiuso con l’indice Ftse Mib a -0,07% a 26.027 punti (-0,07%) sostenuto dal rialzo di Leonardo (+2,8%) che ha proseguito il suo rally sostenuta dai buy degli analisti e l’annuncio dell’accordo di partnership con Northrop Grumman per fornire pointer/tracker per il programma Common infra-red countermeasures (Circm) dell’esercito degli Stati Uniti.

Chiusura contrastata per le Borse europee in una giornata in cui gli investitori hanno preferito sposare un atteggiamento prudente, aspettando il simposio di Jackson Hole. A Francoforte il Dax30 ha concluso a +0,33%, nel giorno in cui il Pil del secondo trimestre è stato rivisto al rialzo. Londra avanza dello 0,24%, Parigi termina a -0,28%

Quotazioni del petrolio in ascesa: il contratto consegna ottobre sul Brent sale del 3,21% a 70,96 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti del 2,97% a 67,59 dollari.

Sul mercato dei cambi, l’euro si consolida oltre 1,17 dollari ed è indicato a 1,1749 (1,1740 in avvio e 1,1730 ieri in chiusura). La moneta unica europea vale anche 128,833 yen (128,94 e 128,83 ieri).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha chiuso a +105 punti base, in lieve diminuzione. Il rendimento è a 0,57%.