Chiusura in negativo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso lo 0,76% a 25.861 punti. L’All Share si ferma a 28.450 punti (-0,70%). Più contenute le perdite dell’Aim Italia (-0,38%). Ancora energetici in perdita: Italgas -2,58%, Terna -2,25% e Snam -1,92%. Buzzi Unicem sale a +1,35%.

Chiusura in calo per le principali Borse europee. Francoforte -0,42% a 15.793 punti, Londra -0,35% a 7.124 punti e Parigi -0,16% a 6.666 punti.

Investitori ancora in attesa del discorso di domani al simposio di Jackson Hole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

Prezzo del petrolio in discesa: il Wti scende dell’1,17% a 67,56 dollari al barile. Il Brent cala dell’1,15% a 71,42 dollari al barile.

Cambio euro dollaro in calo dello 0,12% a 1,17582. L’euro-yen scambia a 129,4145 sostanzialmente stabile (-0,07%).

Lo spread tra Bpt decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha chiuso a a 108 punti base, in lieve diminuzione (-0,14%). Il rendimento è a +0,66%.