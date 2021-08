Avvio di seduta in lievissima crescita per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha aperto in aumento dello 0,04%. Tra i titoli in evidenza Nexi (+1,17%) e Stellantis (+1%), in calo Prysmian (-1,05%).

Borse europee calme in avvio di giornata: Londra ha aperto in aumento dello 0,2%, con Parigi in crescita dello 0,09% e Francoforte dello 0,07%.

Ultima seduta di settimana con maggioranza di vendite sui mercati azionari asiatici, appesantiti dalle restrizioni delle attività economiche in Cina e soprattutto dagli effetti per i blocchi anti Covid, specie nelle attività logistiche a Shanghai e Ningbo.

Fiacca Tokyo con il Nikkei che ha chiuso in calo dello 0,1%.

Petrolio in calo sui timori legati al diffondersi della variante Delta. Il Wti con consegna a settembre viene scambiato a 68,67 dollari al barile (-0,6%). In discesa anche il Brent a Londra, che cede lo 0,5% a 70,93 dollari al barile.

Nei cambi euro stabile: scambiata a 1,1737 dollari sui livelli di ieri alla chiusura.

Poco mosso anche con lo yen, con cui viene scambiato a 129,56 (129,61 la quotazione di ieri della Banca centrale europea).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in lieve diminuzione a 104 punti base. Il rendimento è a +0,53%.