Avvio di seduta lievissimo ribasso per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,01%. Con il passare degli scambi il listino principale passa in positivo. In rialzo Stmicroelectronics (+0,92%), Banco Bpm (+0,91%) e Tenaris (+0,87%). In calo A2a (-0,53%).

Mercati azionari europei in marginale calo in avvio di giornata: Londra ha aperto in ribasso dello 0,06%, seguita da Francoforte in calo dello 0,09% e Parigi negativa dello 0,12%.

Asia poco mossa nell’ultima seduta della settimana: la Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,3%.

I mercati attendono il discorso del presidente della Fed Powell al vertice dei banchieri centrali di Jackson Hole.

Quotazioni del petrolio in rialzo: il Brent incrementa a 72,13 dollari al barile (+1,49%) mentre il Wti si scambia a 68,47 dollari al barile (+1,56%).

Nei cambi l’euro è a quota 1,1762 dollari (+0,09%) mentre contro lo yen segna 129,4865 (+0,08%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto a 107 punti base, in lieve diminuzione. Il rendimento è a +0,66%.