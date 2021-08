Sono 206 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.129 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.539 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

– Imperia (Asl 1): 51

– Savona (Asl 2): 28

– Genova: 93, di cui:

• Asl 3: 73

• Asl 4: 20

– La Spezia (Asl 5): 34

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Attualmente positive al Covid sono 3.175 persone (+72), di queste 92 (+5) sono in ospedale (di cui 11 in terapia intensiva) e 1.829 in isolamento domiciliare.

I guariti totali sono 100.677 (+170). Nessun decesso. Il numero dei morti è di 4.375.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 27 (-2), di cui 3 in terapia intensiva

Asl 2: 20 (+4), di cui 1 in terapia intensiva

San Martino: 13 (-2), di cui 4 in terapia intensiva

Galliera: 19 (+1), di cui 2 terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 2 (+2), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 6 (+1), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 0 (-1), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 0 (0)

Asl 5 La Spezia: 5 (+2), di cui 1 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 548 (+10)

Savona: 396 (+11)

Genova: 1.427 (+34)

La Spezia: 463 (+8)

Fuori regione: 76 (-1)

Altro o in fase di verifica: 265 (+3)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.565 (+37)

Asl 1: 448 (-36)

Asl 2: 324 (+8)

Asl 3: 497 (-27)

Asl 4: 123 (+12)

Asl 5: 309 (-25)

Dati 20/08/2021 ore 16:00

2.115.459 Consegnati (fonte governativa) 1.915.025 Somministrati 91% Percentuale vaccini somministrati su consegnati