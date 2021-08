Via libera dal Comune di Sarzana alla modulistica necessaria per rendere operativa la possibilità di iscrizione dei minori nel registro della bigenitorialità.

Per bigenitorialità si intende il diritto del figlio a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori. L’iscrizione nel registro ha rilevanza esclusivamente amministrativa e fa sì che per tutti i fini amministrativi, il minore risulterà domiciliato nelle residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.

La richiesta di iscrizione, così come dell’attestazione di avvenuta iscrizione, possono essere presentate in bollo all’Ufficio Anagrafe dell’ente da entrambi o anche da solo un genitore (in questo caso gli uffici saranno tenuti a comunicare all’altro genitore l’avvenuta iscrizione del minore nel registro).

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale nella sezione Demografico e Statistico.