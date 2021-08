Terminati gli interventi relativi alla seconda e ultima fase della revisione trentennale, domani, mercoledì 25 agosto, la funicolare Zecca – Righi di Genova torna in servizio.

L’azienda si è impegnata per contenere il più possibile il tempo di fermo, sfruttando il mese di agosto e operando anche nelle ore notturne. Restano da completare solo alcune attività di manutenzione che verranno eseguite sempre di notte, così da non condizionare la riapertura dell’impianto. Per questo motivo, per circa 3 settimane, la funicolare sarà in funzione fino alle ore 22.00 (ultima corsa); contestualmente alla chiusura anticipata saranno mantenute attive le linee bus sostitutive F1 e F2 dalle ore 22.00 fino a mezzanotte.

I lavori, iniziati il 7 giugno scorso, hanno riguardato la sostituzione di tutti gli impianti elettrici di azionamento e automazione della funicolare, nelle stazioni e lungo linea. Tra le attività più significative che sono state eseguite:

la completa sostituzione dei quadri elettrici a servizio degli azionamenti;

il rifacimento di tutti i collegamenti elettrici dei componenti necessari al corretto funzionamento dell’impianto;

le attività di messa a punto del nuovo sistema di controllo e regolazione;

gli interventi di controllo e di manutenzione delle funi;

le fasi di pre-esercizio dell’impianto.

Queste attività si aggiungono a quelle completate nel periodo estivo del 2020 che avevano riguardato il rinforzo strutturale di alcuni muri lungo la via di corsa, il rifacimento dei camminamenti in linea e degli impianti di illuminazione a led lungo la via di corsa, le attività di revisione elettrica/meccanica delle vetture.