«Chi ha lavorato accanto alle nostre divise per la libertà e la pace in Afghanistan troverà ospitalità in Liguria».

Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«A nome della Regione − prosegue Toti − ho dato la piena disponibilità ad attivare ogni strada possibile per ospitare coloro che per anni hanno supportato la missione italiana. Non volteremo le spalle agli afghani e afghane che ora rischiano la vita nel loro Paese».