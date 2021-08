Oltre 1 milione e mezzo di euro (1.545.312,14 euro) per quattro interventi strutturali di adeguamento sismico (tre nello spezzino e uno nell’imperiese) e cinque verifiche tecniche di edifici e infrastrutture strategiche sul territorio.

Lo stanziamento è stato approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Delle risorse complessive, 1,2 milioni di euro sono destinati allo spezzino e, in particolare, per interventi strutturali di miglioramento sismico del ponte Usurana lungo la SP10 nel Comune di Calice al Cornoviglio (750mila euro), dell’Istituto Comprensivo di Arcola-Ameglia, in via Gaggiola ad Arcola (535.433,26 euro).

Sempre nello spezzino, analoghi interventi strutturali interesseranno la Caserma dei Carabinieri di Vezzano Ligure (66.805,20 euro) mentre interventi di verifica tecnica sono previsti in alcune scuole di Sarzana (scuola di Marinella, scuola elementare Braida e scuola materna Mattazzoni).

Nell’imperiese è previsto un intervento strutturale di miglioramento sismico nella Caserma dei Carabinieri di Pieve di Teco nell’imperiese (172.300 euro) e ulteriori interventi di verifica tecnica del palazzo comunale di Aquila D’Arroscia e, a Ventimiglia, alla scuola primaria di Latte.