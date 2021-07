«L’unico modo per tutelare i diritti di chi è vaccinato ed evitare di dover imporre ulteriori vincoli alle attività economiche è l’obbligo di green pass per tutti».

Così Marco Vezzani, presidente Federmanager Liguria e vicesegretario generale della Cec-European Managers.

«Federmanager Liguria auspica quindi che il governo prenda immediatamente una decisione in tal senso. Il calo di oltre il 3% registrato oggi in Borsa è anche frutto dell’incertezza scaturito dal dibattito politico sul green pass attualmente in corso in Italia: solo con regole certe e definite si raggiunge la stabilità economica».