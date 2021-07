La giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica, Marco Scajola, ha approvato un emendamento al disegno di legge sulle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e della resilienza in Liguria, che velocizza la valutazione strategica ambientale.

I termini del procedimento non vengono più sospesi nel mese agosto.

«Un provvedimento importante per velocizzare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica per le attività economiche – spiega l’assessore Marco Scajola – un aiuto concreto al tessuto produttivo ligure. Abbiamo voluto sostenere il rilancio economico e lo snellimento dei procedimenti burocratici, attraverso un intervento fondamentale in questo periodo di crisi economica».