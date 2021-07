«Stiamo facendo solo a Genova in una sera più di 2 mila vaccini e mercoledì i numeri dell’open night sono stati altrettanto straordinari. Il fatto di aver lasciato la possibilità di avere il green pass anche con la sola prima dose credo consenta a molti che fino a oggi erano dubbiosi di avvicinarsi al vaccino per godersi un agosto in piena libertà. Le oltre 5.500 prenotazioni registrate nelle due ore successive alle parole del premier Draghi credo dimostrino che c’è un’Italia che ragiona, che ha voglia di normalità e non ha voglia di tornare a chiudersi in casa a causa di decisioni sconsiderate o di libertà tutte supposte, perché la libertà delle persone è quella di poter girare in sicurezza non di poter stare chiuse in casa».

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in visita ieri sera all’hub della Asl 3 alla Fiera di Genova, insieme al sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

«Sono molto soddisfatto di questa serata – aggiunge Toti – e delle decisioni del governo e credo che da oggi ai primi di agosto la nostra regione avrà numeri straordinari nella campagna di vaccinazione. È probabile che anche la prossima settimana replicheremo le open night, organizzando anche durante il giorno dei box per la vaccinazione ad accesso diretto, al di là delle prenotazioni che pure stanno aumentando. Credo che più i cittadini hanno possibilità di scegliere più si vaccinano: il mio obiettivo è dare tutte le opportunità possibili ai cittadini perché possano esercitare il loro diritto a vaccinarsi».

«Non abbiamo alcuna preoccupazione sulle scorte di vaccini – aggiunge il direttore generale dell’Asl 3 Luigi Carlo Bottaro – che sono commisurate alle necessità. L’afflusso di persone è complessivamente superiore a ieri sera ma la situazione è meno concitata perché gli arrivi stasera sono più diluiti. Tra ieri sera e sta sera il risultato è stato massimo, segno che gli open day e soprattutto le open night funzionano molto bene per il coinvolgimento delle persone, è una formula vincente».