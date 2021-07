Domenica 18 luglio torna la Fiera di Torriglia, organizzata per il secondo anno consecutivo da Anva Confesercenti Genova in collaborazione con le società di calcio di Genoa, Sampdoria e Entella che partecipano, mettendo in palio le maglie ufficiali dei rispettivi capitani e altri gadget esclusivi, alla tradizionale lotteria benefica che lo scorso anno ha raccolto più di mille euro per la scuola materna locale.

Artigianato, prodotti tipici e tante sorprese per i più piccoli, nel rispetto delle norme anti Covid-19 ancora vigenti, aspettano tutti coloro che saliranno a Torriglia dalle 9 alle 21.

«Lo scorso anno – commenta Roberto Zattini, presidente provinciale di Anva Confesercenti – la Fiera è stata un successo, a dispetto delle mille difficoltà derivanti dalla pandemia, ed ora eccoci di nuovo qua, per una manifestazione che punta a crescere e migliorare ad ogni edizione. Doverosi e sinceri i ringraziamenti, a partire da quelli rivolti al sindaco Beltrami e alla sua giunta, e alle società di Genoa, Sampdoria e Entella. Un grazie anche a Coop Liguria per il sostegno e a Radio Torriglia Sound che sarà l’emittente ufficiale della Fiera, entrambi nuovi partner che si sono affiancati da quest’anno».