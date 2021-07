È tornato a prevalere l’ottimismo per la ripresa economica globale dopo che Pfizer ha annunciato di avere adeguato il proprio vaccino alla variante Delta del Covid-19, e le Borse europee hanno chiuso in attivo, con il Cac 40 di Parigi +2,07%, il Dax 30 di Francoforte +1,73%, il Ftse 100 di Londra +1,3%. Milano ha chiuso le contrattazioni con Ftse Mib +1,97% (Ftse Italia Star +0,34%, Ftse Italia All Share +1,59%, Ftse Aim Italia +0,09%. Lo spread Btp/Bund mostra una lieve riduzione, attestato su 110 punti (variazione -1,04%, rendimento Btp 10 anni +0,77%, rendimento Bund 10 anni -0,34%).

A Piazza Affari sono saliti in particolare i titoli bancari, con Banco Bpm +5,8% e Unicredit +3,26%. Stm (+3,7%) si è mossa intonata con il comparto tecnologico, Stellantis ha registrato +2,8% all’indomani dell’annuncio del piano sull’elettrico, apprezzato dagli analisti. Crollo di Amplifon (+6,39%) dopo che l’amministrazione Biden ha giudicato il settore degli apparecchi acustici troppo concentrato.

Sul fronte dei cambi, l’euro vale 1,1862 (da 1,1844 di ieri in chiusura), 130,7 yen (130), mentre il dollaro-yen si attesta a 110,18 (109,81).

È tornato a salire il valore del greggio: il Wti di agosto scambia a 74,7 dollari al barile (+2,4%).