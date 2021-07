L’utilizzo dello smart working per i tirocini extracurriculari viene prorogato dalla Regione Liguria fino al 31 dicembre 2021.

Lo comunica una nota di Confindustria Genova.

“Regione Liguria – si legge nella nota – con riferimento alla possibilità di espletamento di tirocini extracurriculari in modalità agile, nonostante l’attuale impossibilità di prevedere la proroga dello stato di emergenza da parte del governo e, in ogni caso, a prescindere dalla stessa, proroga l’utilizzo dello smart working per i tirocini extracurriculari fino al 31/12/2021, dato il positivo riscontro di tale modalità di svolgimento all’interno delle realtà organizzative aziendali liguri”.