Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha eseguito con Hellas Sat una dimostrazione 5G in Grecia alla presenza delle autorità locali.

“Hellas Sat – si legge in una nota – mira a fornire la rete 5G in aree remote della Grecia e Cipro. L’esperimento consiste nell’eseguire il backhauling della connessione tra una rete 5G Core e un gNB 5G mediante il satellite Hellas Sat 3/Inmarsat S EAN”.

“In questo caso – prosegue la nota – il satellite non è solo un complemento alla rete 5G terrestre, ma una parte interamente integrata della stessa, ricevendo la rete 5G da terra e poi restituendola in aree remote dove le tecnologie tradizionali di connessione (via cavo, fibra, fasci radio) non sono adatte per motivi tecnici e o economici”.