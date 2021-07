Prende il via oggi la terza edizione del #T-TeC, il Telespazio Technology Contest, l’iniziativa di Open Innovation che verrà per la prima volta aperta a studenti e ricercatori di università e dipartimenti di tutto il mondo e quest’anno vivrà un momento chiave in occasione di Expo 2020 Dubai.

Con il #T-TeC Telespazio e Leonardo hanno l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica nel settore spaziale tra le giovani generazioni, valorizzarne idee e intuizioni, e immaginare insieme le tecnologie che segneranno il nostro futuro.

L’edizione 2021 cade nel sessantesimo anniversario dalla fondazione di Telespazio, azienda che fa dell’innovazione la sua cifra distintiva e che è da sempre alla ricerca dei pionieri del futuro, oggi come alla sua nascita, nel 1961.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse da Leonardo per l’Open Innovation: l’innovazione condivisa che ha assunto un ruolo chiave nel promuovere nuove idee e opportunità, con una visione di lungo periodo delineata dal piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030.

Per l’edizione 2021 del #T-TeC i team di studenti e ricercatori si confronteranno su quattro macrotemi tecnologici di rilevante importanza per il presente e il futuro del settore spaziale: “Space Exploration”, “In Orbit Servicing”, “GeoInformation Applications and Platforms” e “Space Situation Awareness & Space Traffic Management”.

Una giuria composta da rappresentanti di Telespazio e Leonardo, esperti del settore e da rappresentanti di alcune agenzie spaziali, selezionerà i tre team vincitori cui andranno in palio € 10mila (I premio), € 6mila (II premio) e € 4mila (III premio). La giuria selezionerà anche quattro menzioni speciali, una per ciascun macrotema in gara, e valuterà la possibilità di finanziare con contratti di ricerca o con collaborazioni le idee più promettenti.

In occasione della settimana che Expo 2020 Dubai dedicherà allo Spazio i partecipanti al contest avranno l’occasione di collegarsi con il Padiglione Italia per condividere domande e richiedere consigli agli esperti di Leonardo e Telespazio, che incontreranno per l’occasione le start-up e gli universitari emiratini. Da lì, il cammino del #T-TeC proseguirà fino al 14 novembre, giorno di chiusura del contest, che vedrà nuovamente a dicembre il palco del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai come sede per la premiazione.

Leonardo è tra gli sponsor del Padiglione Italia e parteciperà a Expo 2020 Dubai portando all’evento tecnologie spaziali d’eccellenza, come un esemplare di orologio atomico e la trivella marziana della missione ESA ExoMars 2022, oltre a raccontare la propria visione del futuro del settore aeronautico rappresentata dell’AW609, il convertiplano che rivoluzionerà la mobilità verticale.