La spesa farmaceutica della Regione Liguria nel 2020 ammonta a 888 milioni di euro, 7 milioni in più rispetto al 2019, ma 8 milioni in meno rispetto al 2018.

Secondo il rapporto nazionale 2020 “L’uso dei farmaci in Italia” dell’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali Aifa, presentato questa mattina, tuttavia la spesa farmaceutica ha raggiunto un’incidenza dell’1,36% sul pil regionale (era 1,25 nel 2019): ipotizziamo che questo scostamento sia legato all’influenza del Covid sugli altri settori economici.

Questa la composizione degli 888 milioni del 2020

Qui invece il grafico che mette a confronto gli ultimi 4 anni

Rispetto alla media nazionale (di 116,2 euro) spiccano i 146,3 euro pro capite della spesa privata. Questa cifra rappresenta comunque una variazione negativa rispetto al 2019: -3%, in calo anche la spesa lorda pro capite pesata della fascia A rimborsata dal Ssn: -3,8% pari a 144,2 euro procapite (spesa totale 243 milioni).

Per quanto riguarda la composizione della spesa dei farmaci erogati in regime di assistenza convenzionata nel 2020 in Liguria il lordo è 244 milioni e il netto di 185,4 milioni, con 17,4 milioni di ticket fisso (-5,6%) e un prezzo di riferimento di 25 milioni (-4,8%). Lo sconto è di 16,03 milioni.

Tornando alla spesa pro capite in Liguria si spendono 214,8 euro per quella territoriale di classe A del Servizio sanitario nazionale (media nazionale 231,8) e 361,1 euro per la spesa territoriale (Italia 348 euro).

Per l’acquisto di medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, distribuzione diretta e per conto) si evidenziano incrementi nella spesa nella maggior parte delle Regioni, con le maggiori variazioni rispetto al 2019 in Toscana (+6,7%), in Liguria (+5,5%) e in Abruzzo (+5,2%).

Il documento è molto articolato e conta 832 pagine in cui è possibile mettere a confronto il “peso” di alcuni tipi di farmaci nelle varie Regioni. Lo riportiamo per chi fosse interessato.

Rapporto osmed: Uso dei farmaci in Italia 2020